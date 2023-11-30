افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن انه "بعض أهالي بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، يسمعون⁩ أصوات رشقات نارية ودوي قذائف، ليتبين أنها ناجمة عن تدريبات يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنة شلومي على الحدود مع لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دوي قذائف بسبب مناورة للجيش الإسرائيلي داخل مستوطنة شلومي على الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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