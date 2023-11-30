ضو: مبادرة لودريان تأتي بالتنسيق مع موقف الدول الخماسية عبر طرح خيار ثالث في الرئاسة

لفت النائب مارك ضو الى أنه شدد خلال لقائه والنائبين وضاح صادق وميشال الدويهي الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على "الحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية سريعا". ونقل عن الموفد ان "مبادرته تأتي بالتنسيق مع موقف الدول الخماسية، عبر طرح خيار ثالث في الرئاسة، بعيدا من الاسمين المطروحين سليمان فرنجية وجهاد أزعور، إذ لاقى تجاوبا أكبر في هذا الإطار". وأكد النواب أن "فريق الثنائي هو المتمسك بطرح فرنجية، وبالتالي يسقط كل حديث عن خيار ثالث، إذا لم ينتقل الثنائي الى طرح آخر". وأشار ضو الى ان "فريق المعارضة ليس منغلقا على طرح جديد"، نافيا "طرح أسماء خلال اللقاء مع الموفد".
وفي ملف قيادة الجيش، شدد ضو في حديث اذاعي، على "ضرورة التمديد لقائد الجيش في هذا الظرف، من خلال الحكومة، إذ لا يمكن أن تحصل التعيينات بغياب رئيس الجمهورية، والحكومة لا تستطيع ان تعين بصلاحياتها الحالية". وقال: "الحكومة قادرة على التمديد، حتى لو عارض وزير الدفاع". ونقل أيضا عن لودريان أن "اللجنة الخماسية تدعم بقاء قائد الجيش في منصبه، كما باقي الأحزاب اللبنانية باستثناء التيار الوطني الحر".
وفي موضوع الحدود الجنوبية، كشف عن أن "النواب الثلاثة طالبوا بإصدار موقف موحد من اللجنة الخماسية، لجهة الدعوة الى استكمال تطبيق القرار 1701 كاملا، كمدخل لاستقرار الجنوب وحماية لبنان وتحييده عن الحرب. وطلبوا من الموفد أن يكون واضحا في هذا الموضوع".
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