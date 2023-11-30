بهية الحريري نوهت بأهمية استقبال مرفأ صيدا لأول باخرة قمح: آفاق جديدة تعزز حضوره بين المرافئ

أكدت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري على أهمية الحدث الذي يشهده مرفأ صيدا اليوم بإستقبال أول باخرة تجارية محملة بالقمح، بعد افتتاح مراكز الحجر الصحي والغذائي والزراعي في حرم المرفأ، ما يمثل تطوراً نوعياً في نشاطه الملاحي ليشمل استيراد وتصدير كافة السلع والبضائع، وبما يساهم بدعم وتنشيط الحركتين التجارية والإقتصادية في صيدا والجنوب.

واعتبرت الحريري أننا نشهد اليوم فتح مسارات وآفاق جديدة للحركة الملاحية لمرفأ صيدا والتي تمكنه من تعزيز حضوره ونشاطه بين المرافئ اللبنانية وتكامله معها، مشددة على أهمية متابعة واستكمال باقي منشآت ومرافق المرفأ، بما يساهم في استشراف مستقبل أفضل لدوره الاقتصادي والحضاري على شاطئ المتوسط.

وكانت الحريري أجرت اتصالاً هاتفياً بوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية شاكرة اهتمامه بمرفأ صيدا ومثنية على الجهود والإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية لتحقيق هذه النقلة المتقدمة في حركته الملاحية والتجارية استيراداً وتصديراً.

من جهته، أبلغ حمية الحريري أنه شخصياً يتابع مع ​الجمارك انجاز كافة الإجراءات الكفيلة بأن يصبح مرفأ صيدا رسمياً فئة أولى دون الحاجة للجوء الى اية استثناءات، لأنه مرفق بحري حيوي ودوره أساسي بين المرافئ اللبنانية.

كما أجرت الحريري اتصالاً بوزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن شكرته خلاله على جهوده في تسريع وتسهيل إجراءات إفراغ حمولة أول باخرة محملة بالقمح على رصيف مرفأ صيدا، من خلال مكتب الوزارة في المرفأ.