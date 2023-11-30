انت الان تتابع خبر القوة الجوية تنفذ ضربات على أوكار لداعش بسلسلة جبال بلكانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "صقور القوة الجوية قامت بالاغارة على اوكار عناصر داعش الارهابية في سلسلة جبال بلكانه في طوزخورماتو بمعلومات مؤكدة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف/قيادة العمليات المشتركة".

واضافت انه "قد تم تكبيد العدو عددا من القتلى وتدمير وكر يحتوي على اسلحة ومعدات لوجستية".

