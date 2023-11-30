انت الان تتابع خبر "أوبك+" تتوصل لاتفاق مبدئي حول خفض إنتاج النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقوم السعودية وفقا للاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وبقية دول التحالف بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأكد المصدر أن "أوبك+" أوشكت على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.



وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق قبيل الاجتماع وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.