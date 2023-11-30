انت الان تتابع خبر ليون الفرنسي يقيل مدربه بعد شهرين من تعيينه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى نعم ستجرى ستكون المشاركة ضئيلة جداً ستكون المشاركة ضئيلة جداً لن تتم بدون الأغلبية لن تتم بدون الأغلبية غير مهتم غير مهتم