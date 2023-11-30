صور.. "تجارية الإسكندرية" تستقبل وفدًا روسيًا لبحث سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الخميس، وفدا روسيا تجاريا ضم 20 شركة لبحث التعاون المشترك بالتنسيق مع المركز الروسي للتصدير.

جاء ذلك في حضور القنصل بافيل كيديسيوك مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية وعدد من ممثلي الشركات الروسية والمصرية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية.

وقال مدير البيت الروسي بافيل كيديسوك إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والروسية في العديد من القطاعات، لافتا إلى أن أبرز تلك القطاعات الحاصلات الزراعية والمنشأت الطبية ومزارع الدواجن والمراكز والمنشآت الطبية والمستشفيات ومصانع المبردات وخدمات التبريد وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه قدم أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس الإدارة عرضا عن تاريخ الغرفة التجارية بالإسكندرية ودورها في تطوير قطاعي التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية ممتدة منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وهناك تعاون في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وشمل اللقاء مناقشات حول تنمية العلاقات الاقتصادية في المجالات التالية قطاع السياحة والنقل الدولي والبناء والإنشاء والقطاع الفندقي.