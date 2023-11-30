سيدة تقتل طفلين بمبيد حشري في بني سويف.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أسدلت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار خالد احمد حسن، وعضوية المستشارين بدوى محمد سيد، وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبدالله ، الستار على واقعة اتهام سيدة بقتل طفلين بمبيد حشري في قرية غياضة خلال شهر رمضان الماضي.

تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل

تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، كشفت أن المتهمة حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة في قرية غياضة الغربية لديها طفلين "توأم" 10 سنوات، وتوفى والدهما، وتزوجت شقيق الزوج، وأنها طلبت ميراث ولديها من جدهما بعد زواجها، فنشب خلاف على "الميراث".

وحسب أمر النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، فإنها قررت اللجوء إلى حيلة شيطانية لتأديب "الجد"، بالتخلص من أحفاده الاثنين.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، أعدت للطفلين "يوسف.ج" ابن زوجها، و"محمد.ط" ابن عمة طفليها، وجبة الإفطار "اللبن الرايب" ودست بداخله كمية من مبيد حشري، فى شهر رمضان الماضي وأثناء سفر زوجها إلى السعودية للعمل، ما أسفر عن مقتلهما، وبعدها تركت المنزل وذهبت لأسرتها.

الحكم على المتهمة

تداولت محكمة جنايات بني سويف أوراق القضية، حتى قضت حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا، للمتهمة "أ.م.خ"، ربة منزل، لإدانتها بقتل طفلين بوضع "مبيد حشري " لهما فى علبتي "لبن رايب".