"نيوزويك": الجيش الإسرائيلي فوجئ بقوة أنفاق غزة وتطورها

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب ضابط مهندس في الجيش الإسرائيلي عن دهشته من النطاق الواسع للأنفاق التي تستخدمها حركة حماس في غزة خلال الحرب على القطاع. حيث أقر -في مقابلة أجرتها معه مجلة "نيوزويك" الأمريكية، بأن مثل هذه الأنفاق كانت محورية في استراتيجية حماس العسكرية وهدفًا رئيسيًا للقوات الإسرائيلية التي فشلت في الوصول إليها طوال 47 يومًا من قصف وتدمير المدينة المحاصرة.

يضيف الضابط في حديثه: "كنا نعلم أن هذا ما توقعنا رؤيته، لكنني لم أتوقع أن تكون هذه الأنفاق بهذه القوة، ما يعني أن هناك الكثير من الخرسانة والسلالم والكثير من التقاطعات في هذه الأنفاق.. بالطبع، نحن لا ندخل عادةً، لكننا نستكشفها، ونراها، لذلك هذا أمر مفاجئ حقًا.. اعتقدت أنها ستكون أكثر بدائية بعض الشيء، لكنها متطور حقًا".

وقد بدأت شبكة أنفاق المقاومة الفلسطينية في التوسع بعد سيطرة حركة حماس على المدينة في عام 2007 بعد انسحاب جيش الاحتلال، ووقوع خلاف دموي مع حركة "فتح" التي تسيطر على السلطة الوطنية في الضفة الغربية.

الأنفاق شريان حياة "حماس"

يقول ضابط الجيش الإسرائيلي متحدثًا عن الأنفاق: "هذا هو شريان الحياة.. عندما كانت إسرائيل تسيطر على قطاع غزة، قمنا بعمليات ضد أنفاق التهريب هذه، ولم تكن السلع عسكرية فحسب، بل سلعًا مدنية أيضًا. وبعد رحيل إسرائيل، أصبحت هذه الأنفاق شريان الحياة أكثر فأكثر".

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ويضيف أن هذه الأنفاق تشكل الآن "الأصول الرئيسية" لحماس، التي تؤمن لها الاستمرار في العمل وتمنع إسرائيل من إلحاق هزيمة حاسمة بالحركة في هذه الحرب، التي تضفها المجلة الأمريكية بـ"الأكثر دموية إلى الآن منذ 75 عامًا من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

كانت المستشفيات محورًا خاصًا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أن اقتحم غزة في وقت سابق من هذا الشهر، وسط أكبر حملة على الإطلاق ضد القطاع.

وقد حدد جيش الاحتلال ما قال إنها أنفاق أسفل منشآت طبية مختلفة في غزة، بما في ذلك مستشفى الشفاء، ومستشفى الرنتيسي، ومستشفى الشيخ حمد، والمستشفى الإندونيسي، التي هاجمها جميعًا بالاقتحام أو القصف وأخرج أغلبها عن الخدمة. ذلك في وقت نفت حماس مرارًا بناء أنفاق تحت المستشفيات أو غيرها من المواقع المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

واتهمت الحركة، خلال مؤتمر صحفي عقدته في 19 نوفمبر، المسؤولين الإسرائيليين بنشر "الخداع والتضليل الذي تمارسه حكومة الاحتلال الفاشية على الساحة العالمية، وما زالت مستمرة خلال حربها الشرسة على المستشفيات والمرافق المدنية مثل مجمع الشفاء الطبي، تحت غطاء كاذب".

"حماس" تستخدم الأنفاق أفخاخًا لنا

وقبل أسبوع من التوصل إلى هدنة مؤقتة يوم الخميس للسماح بتبادل الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقطات تظهر نشطاء يزرعون متفجرات عند مدخل نفق بالقرب من بيت حانون قبل وصول قوات الاحتلال، حيث قُتل أربعة جنود في الهجوم الذي قيل إنه وقع بالقرب من مسجد.

ونظرًا للخطر المرتبط بالتعمق أكثر من اللازم في هذه الأنفاق، يقول الضابط الهندسي في الجيش الإسرائيلي الذي تحدثت معه مجلة "نيوزويك"، إن القوات الإسرائيلية تفضل تدمير الأعمدة دون دخولها، بدلًا من استخدام الغارات الجوية أو المتفجرات.

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"نحن نعلم أنه إذا رأينا عدوًا، إذا رأينا شخصًا يطلق النار علينا من هذا النفق ثم يركض عائدًا، فإن هدفهم هو جذبنا إلى النفق، ومطاردتهم في الداخل، ونحن لا نريد أن نلعب لعبتهم"؛ يضيف الضابط الإسرائيلي: "نريد أن نلعب لعبتنا.. لذلك، عادة ما نحاول أولًا قتل العدو بالمتفجرات التي لا تدمر النفق، بل تدمر العدو، ثم نحصل على المتفجرات الأثقل التي ستدمر النفق نفسه".

ومن الممكن، بحسب ضابط الجيش الإسرائيلي، أن يكون البعض على قيد الحياة داخل النفق عندما يتم تدمير مداخله. لكنهم (الإسرائيليون) لا يعرفون حقًا عدد الأشخاص الذين يقتلونهم، على حد قول الضابط، الذي يضيف: "أعلم أننا فشلنا كجيش في حماية مواطنينا في 7 أكتوبر، وسيتعين علينا أن نتعلم من ذلك، وبالطبع، أن نصحح، لأنه من الواضح أن هذا لم يحدث لنا للتو، ولم يفلت من أيدينا فحسب.. سيتعين علينا تصحيح هذا".

وعلى الرغم من أن ضابط الجيش الإسرائيلي ذكر أن حماس لا تعرف "ما ينتظرها في المستقبل"، فإن الحفاظ على التفوق يعني أيضًا الأخذ في الاعتبار ما لم يعرفه الجيش الإسرائيلي نفسه فيما يتعلق بالعمليات القادمة، كما تنقل المجلة الأمريكية.