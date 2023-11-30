بـ27 جنيهًا.. 44 منفذًا لتوزيع السكر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، توفير 44 منفذًا لبيع السكر للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة بسعر 27 جنيهًا، وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في خفض أسعار السلع الأساسية.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أكد المحافظ أن تلك المنافذ بينهم 30 منفذًا لتوفير سلعة السكر ضمن المبادرة، و 14منفذًا لتوفير السكر بشركة تجارة الجملة بعموم المحافظة.

وكشف محافظ كفرالشيخ، عن توفير السكر للمواطنين في 30 منفذًا في تلك الأماكن بالنسبة كالتالي:

- بندر ومركز كفر الشيخ بمنافذ القوات المسلحة "الخياط، والمزلقان، وصبري القاضى، وسخا"، وفروع زهران ماركت، وفروع كازيون ماركت، ومدينة سيدى غازى أمام المستشفى العام.

- بندر ومركز دسوق بهايير ميزة بشارع الجيش، ومنفذ الكردى بالميدان الابراهيمي، وقرى العجوزين وكفر مجر وشباس الملح وشابه، ويمركز سيدى سالم بطريق دمرو الحداد، ومركز فوه ببندر فوه شارع السوق، وشارع الفتح.

- مركز مطوبس أمام مجلس المدينة، وبرمبال، وأبو دنيا، وعدنان محروس ابو عيانه، وبمركز قلين بمجلس المدينة، وأحمد محمود الديب، وممدوح رياض صبح. وبمركز الرياض ببندر الرياض أمام المسجد الكبير، وبمركز بلطيم بمنفذ القوات المسلحة.

-مركز الحامول بمعرض أهلا رمضان، ومحمد رضا عوض بالزعفران، وبمركز بيلا بمنفذ القوات المسلحة، ومحمد على الطنبارى بمدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يجرى توزيع السكر في 14منفذًا بالشركة العامة لتجارة الجملة بعموم المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى سلع "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

وكلف محافظ كفرالشيخ، المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بزيادة عدد المنافذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميدانى على المحال التجارية.

وكذا المنافذ، والمنافذ الاستهلاكية، والمعارض، والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومى، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تجرى متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هى ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معًا لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.