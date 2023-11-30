شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الصناعة بـ"مستقبل وطن" تجتمع لمناقشة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض أمين الصناعة والتجارة المركزية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الدكتور سمير صبرى، نحن أمام مهمة وطنية ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الحزب، ومهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة الصناعة والتجارة المركزية، ودورها في الاستحقاق الدستوري.
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