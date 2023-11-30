شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الصناعة بـ"مستقبل وطن" تجتمع لمناقشة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبري، اجتماعها التنظيمي الدوري، أمس الأربعاء، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة بشأن دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية.

واستعرض أمين الصناعة والتجارة المركزية، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة بشأن الاستحقاق الانتخابي ودعم تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودور الأمانة في الحشد ودعوة المواطنين للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور سمير صبرى، نحن أمام مهمة وطنية ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الحزب، ومهمة توعوية تبين للناس حقائق الأمور وطبيعتها وتشرح لهم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع، نقاشا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة وعدد من القضايا المرتبطة بعمل أمانة الصناعة والتجارة المركزية، ودورها في الاستحقاق الدستوري.