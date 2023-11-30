شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصري يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة القاهرة، برئاسة جلال الزغاط، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد بيومى، الأمين العام المساعد، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، والدكتورة جيهان البيومي أمين المرأة وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.

ورحب جلال الزغاط، أمين محافظة القاهرة، بالحضور، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحظى بالكثير من الحراك والوعي السياسي، مما يجعلنا نراهن عليها بالانتخابات الرئاسية وأنها سوف تحظى بنسب مشاركة عالية.

كما طالب جميع الحضور بأن يكونوا سفراء للدعوة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال الأهل والاصدقاء، مؤكدا ان المشاركة والدعم واجب وطني.