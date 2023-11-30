شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مهنى: الاحتشاد أمام اللجان رسالة للعالم باصطفاف الشعب خلف قائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، إن النزول والاحتشاد أمام الصناديق يبعث رسالة للعالم بأن الرئيس والقائد القادم خلفه شعب وليس مجرد ناخبين، كما أنها تؤكد على أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة قادمة صك اعتراف وتأمين للإنجازات والمكتسبات خلال الفترة السابقة.

وأضاف "مهنى"، أن مصر حققت إنجازا مضاعفا على مستوى القضية الفلسطينية في تنفيذ الهدنة ومدها، قائلا: "هذا يجيب لنا لماذا نحن هنا اليوم لدعم الرئيس السيسي.. باعتباره قائد هذه المرحلة ولديه من الخبرة السياسية والعسكرية ما يلزم لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي".

وأشار "مهنى" خلال كلمته بمؤتمر الحزب بالقاهرة، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو ينقذ مصر من مكائد وصراعات، وجنب البلاد الكثير من الحروب، وعلى صعيد آخر هناك إنجازات ملموسة وواضحة من الصعيد لسيناء والعلمين الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، غير المشروعات الشبابية والسكنية وغيرها، "فنحن بدعمنا للرئيس.. ندعم مشروع وطني".

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الشعب المصري بالتواجد أمام اللجان في الاستحقاق الرئاسي القادم، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر واجب وطني لدعم مصر أمام العالم، وأن كل أب وأم عليهم أخذ ابنائهم لهذا الاستحقاق لتنشئتهم على معنى المشاركة الإيجابية والابداء بالرآي وصنع القرار.

وتابع، أن مصر تتابع جهودها على كافة الاصعدة بمشاركة الرئيس وسفره اليوم لحضور مؤتمر المناخ بعد نجاح كبير حققته مصر في هذا الملف خلال ترأسها له، يثبت للجميع أن الرئيس السيسي يعمل جاهدا ولأخر لحظة من أجل الشعب المصري وتحسين الأوضاع وجلب الاستثمارات المختلفة.