LBC: لقاء باسيل ولودريان انتهى بعد دقائق من بدئه بسبب موضوع التمديد لقائد الجيش

لفتت قناة "LBC" الى ان "الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان أكمل دورة لقاءاته، ولعل أبرزها وأقصرها مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي فاجأه لودريان بفتح موضوع التمديد لقائد الجيش، فكان موقف من باسيل بان هذا الأمر تدخل في الشؤون اللبنانية، وانتهى اللقاء عند هذا الحد، بعد دقائق من بدئه".

واوضحت معلومات لـ "LBCI" بان لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر.