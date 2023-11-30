لفتت قناة "LBC" الى ان "الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان إيف لودريان أكمل دورة لقاءاته، ولعل أبرزها وأقصرها مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي فاجأه لودريان بفتح موضوع التمديد لقائد الجيش، فكان موقف من باسيل بان هذا الأمر تدخل في الشؤون اللبنانية، وانتهى اللقاء عند هذا الحد، بعد دقائق من بدئه".
واوضحت معلومات لـ "LBCI" بان لودريان يستضيف سفراء دول الخماسية الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: لقاء باسيل ولودريان انتهى بعد دقائق من بدئه بسبب موضوع التمديد لقائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.