"إن بي سي" عن مسؤول بالخارجية الأميركية: يسود اعتقاد لدى موظفي الخارجية أن مساعداتنا لإسرائيل يجب إخضاعها لقيود

افادت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول بالخارجية الأميركية، بانه "يسود اعتقاد لدى موظفي الخارجية أن مساعداتنا لإسرائيل يجب إخضاعها لقيود"، لافتة الى ان "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب دعمها للهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة".

ولفتت الى ان "نطاق المعارضة داخل إدارة بايدن بسبب الحرب في غزة استثنائي ولم يحدث في إدارات سابقة".