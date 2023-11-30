قناة "كان" الاسرائيلية تتحدث عن معضلة في اسرائيل والجهاد ليست متفائلة بتمديد الهدنة

تحدثت قناة "كان" الاسرائيلية عن "معضلة في إسرائيل قبيل إطلاق الدفعة المقبلة من الاسرى، وما إذا كانت ستوافق على التركيبة التي اقترحتها حركة حماس".

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات إن "حماس قادرة على اقتراح إطلاق سراح 10 نساء غداً، لكن إذا لم تقترح ذلك وغيرت التشكيلة (تقترح أقل من 10، أو تقترح رجالاً)، فسيتعين على حكومة الحرب اتخاذ القرار".

وفي السياق، اعلن مدير الإعلام في معبر رفح بانه لم يدخل من المعبر اليوم سوى 7 من شاحنات الوقود والغاز.

بالمقابل، اوضح القيادي بحركة الجهاد الاسلامي علي أبو شاهين باننا "لسنا متفائلين بشأن تمديد الهدن بسبب التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بأهدافه التي فشل في تحقيقها، ونتوقع أن العدو يريد استئناف القتال لتحقيق أي انتصار بعدما فشل في الجولة الأولى".

واكد القيادي بحركة الجهاد لـ"الجزيرة" بان "الحركة لم تشارك في أي مفاوضات حتى الآن تتعلق بموضوع الأسرى الجنود للعدو لدى المقاومة".