تحدثت قناة "كان" الاسرائيلية عن "معضلة في إسرائيل قبيل إطلاق الدفعة المقبلة من الاسرى، وما إذا كانت ستوافق على التركيبة التي اقترحتها حركة حماس".
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات إن "حماس قادرة على اقتراح إطلاق سراح 10 نساء غداً، لكن إذا لم تقترح ذلك وغيرت التشكيلة (تقترح أقل من 10، أو تقترح رجالاً)، فسيتعين على حكومة الحرب اتخاذ القرار".
وفي السياق، اعلن مدير الإعلام في معبر رفح بانه لم يدخل من المعبر اليوم سوى 7 من شاحنات الوقود والغاز.
بالمقابل، اوضح القيادي بحركة الجهاد الاسلامي علي أبو شاهين باننا "لسنا متفائلين بشأن تمديد الهدن بسبب التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بأهدافه التي فشل في تحقيقها، ونتوقع أن العدو يريد استئناف القتال لتحقيق أي انتصار بعدما فشل في الجولة الأولى".
واكد القيادي بحركة الجهاد لـ"الجزيرة" بان "الحركة لم تشارك في أي مفاوضات حتى الآن تتعلق بموضوع الأسرى الجنود للعدو لدى المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة "كان" الاسرائيلية تتحدث عن معضلة في اسرائيل والجهاد ليست متفائلة بتمديد الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.