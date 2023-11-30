اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه "إلحاقا للبلاغات الصادرة بتواريخ سابقة بشأن أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار - "الكوكودي" - المسلك الغربي باتجاه الجنوب من قبل إحدى الشركات المتعهدة، والتي كانت قد استهلت بتاريخ 27/11/2023".
وذكرت انه "بتاريخ اليوم، تم الانتهاء من أعمال الإنارة، وسيعاد فتح السير في جميع الاتجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدية إلى الأنفاق المذكورة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: إعادة فتح السير في جميع الاتجاهات المؤدية إلى نفقي المطار - الكوكودي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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