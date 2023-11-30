قوى الامن: إعادة فتح السير في جميع الاتجاهات المؤدية إلى نفقي المطار - الكوكودي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، انه "إلحاقا للبلاغات الصادرة بتواريخ سابقة بشأن أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار - "الكوكودي" - المسلك الغربي باتجاه الجنوب من قبل إحدى الشركات المتعهدة، والتي كانت قد استهلت بتاريخ 27/11/2023".

وذكرت انه "بتاريخ اليوم، تم الانتهاء من أعمال الإنارة، وسيعاد فتح السير في جميع الاتجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدية إلى الأنفاق المذكورة".