الأمم المتحدة دعت السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بشأن "حركة المثليين"

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "السلطات الروسية إلى إلغاء قرار المحكمة العليا، بشأن تصنيف "حركة المثليين" كمنظمة متطرفة وحظر أنشطتها في البلاد".

ودعاها إلى "إلغاء القوانين التي، في رأيه تفرض قيودا لا مبرر لها على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أو التميز ضد المثليين".

وصنفت المحكمة العليا في روسيا، الحركة الدولية لـ "مثليي الجنس" كمنظمة متطرفة وحظرتها في البلاد.

وجاء قرار المحكمة: "تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة"، على أن يخضع القرار للتنفيذ الفوري.

وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى قضائية في أنشطة "حركة المثليين" على أراضي روسيا، و"تم تحديد علامات ومظاهر مختلفة للتوجه المتطرف، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية".