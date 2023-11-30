اكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تصريح صحفي مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن "إننا سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن، هذه حرب عادلة، لهزيمة حماس، داعش في غزة - وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وشكر بلينكن، على مجيئه إلى إسرائيل، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي "في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل الدولة".
بدوره اشار بلينكن الى ان "واشنطن تود أن ترى استمرار الهدنة، مبينا أن ذلك سيسمح أيضا بوصول المساعدات إلى غزة".
يشار إلى أن تصريحات غالانت تتشابه مع ما دعا إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لـ"العودة فورا وبقوة هائلة" للحرب على قطاع غزة، من أجل "تدمير" حركة "حماس" بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر غالانت: سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.