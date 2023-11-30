غالانت: سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن

اكد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال تصريح صحفي مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن "إننا سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن، هذه حرب عادلة، لهزيمة حماس، داعش في غزة - وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وشكر بلينكن، على مجيئه إلى إسرائيل، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي "في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل الدولة".

بدوره اشار بلينكن الى ان "واشنطن تود أن ترى استمرار الهدنة، مبينا أن ذلك سيسمح أيضا بوصول المساعدات إلى غزة".

يشار إلى أن تصريحات غالانت تتشابه مع ما دعا إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لـ"العودة فورا وبقوة هائلة" للحرب على قطاع غزة، من أجل "تدمير" حركة "حماس" بشكل كامل.