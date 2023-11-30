كشف تفاصيل مكاملة بايدن ونتنياهو بشأن عملية عسكرية محتملة جنوب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع أكسيوس الأمريكي مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 ، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي قلقه بشان عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب قطاع غزة .

وقال المسؤولون إن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ من أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة والذي يتركز فيه حوالي مليوني فلسطيني الى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين بشكل كبير وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضحوا أن مكالمة بايدن الهاتفية مع نتنياهو يوم الأحد ركزت بشكل خاص على مخاوفه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن لنتنياهو إن الطريقة التي عملت بها إسرائيل في شمال قطاع غزة والتي تضمنت هجوما واسع النطاق وثلاث فرق مدرعة ومشاة لا يمكن تكرارها في الجزء الجنوبي من القطاع بسبب ملايين الفلسطينيين الموجودين هناك الآن.

وقال مسؤولون أمريكيون واسرائيليون إن نتنياهو أبلغ نتنياهو بأن العملية في جنوب غزة ضرورية لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل تدمير حركة حماس وأن الجمهور الإسرائيلي لن يقبل وقف العملية العسكرية الآن.

وقال بايدن في المكالمة إنه يريد من الولايات المتحدة وإسرائيل اجراء المزيد من المناقشات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي في جنوب غزة قبل أي عملية من هذا القبيل.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن نتنياهو وافق.

وأضاف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن محادثتين مماثلتين جرتا في الأيام الأخيرة بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

المصدر : وكالات