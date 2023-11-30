المقاومة تنشر رسالة أسير إسرائيلي إلى نتنياهو بعد مقتل أفراد عائلته في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة للأسير الإسرائيلي لدى كتائب القسام "يردن بيباس":

وقال الأسير الإسرائيلي يردن بيباس، نتنياهو: "قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".

وقتلت طائرات الاحتلال زوجة الأسير الإسرائيلي يردن بيباس، شيري وطفليه كفير وأرئيل خلال الحرب العنيفة على قطاع غزة، وقد عرضت المقاومة تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم، وقالت أنها لن تدخل حاليا في صفقة للجثامين ولن تخرج أسرى من سجونها مقابل جثامين إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.