صور.. مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بورسعيد- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم حزب حماة وطن في محافظة بورسعيد، برئاسة المهندس محمد سلامة، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم الخميس، بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في حضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد وأبناء المحافظة، وقيادات الحزب، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والفنان كمال أبو رية.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وفقرة فنية للأطفال قدموا خلالها أوبريت استعراضي تحت عنوان: "مستقبلنا معاك".

من جانبه، وجه الفنان كمال أبو رية، خلال كلمته بالمؤتمر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة لمصر، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والواضحة لكل مواطن مصري ضميره حي، مضيفا:"أقول ذلك عن قناعة وليس نفاق، فالإنجازات تحققت في عدة مجالات ومنها: الصحة والتعليم والمواصلات والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق والمجمعات الصناعية العملاقة والمدن الجديدة ومبادرة حياة كريمة".