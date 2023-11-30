السجن مصير نتنياهو.. ماذا بعد إقرار وقف إطلاق النار في غزة؟ -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، إن مستقبل نتنياهو السياسي انتهي بعد 7 أكتوبر، ومن المقرر أن يدخل السجن هو ووزير دفاعه فور انتهاء الحرب بغزة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "من مصلحة نتنياهو استمرار الحرب على غزة، رغم أن جميع الدول الأوروبية تدفع الآن في اتجاه إيقاف الحرب، لذلك تمديد الهدنة سيكون مرتبطا بالولايات المتحدة، لأنها مصدر إمداد إسرائيل بالذخيرة"، مشيدًا بصمود المواطنين الفلسطينيين في غزة ورفضهم التهجير من شمال القطاع.

وأضاف مدير أكاديمية ناصر العسكرية "الفلسطينيون تعلموا الدرس بعد نكبة 1948، قائلا: "الأجيال الجديدة أشد من السابقة في معادتها للإسرائيل، الآن لدينا جيل يحيى السنوار، إسرائيل تعتقد أنها لو صفت قيادات حماس ستنتهي المقاومة، ولا يعلم أن هناك قيادات في الصف الثاني ستكون أشرس".