شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر للناخبين: والله ما هزعل لو نزلت للمشاركة فى الانتخابات واخترت غيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المرشح الرئاسي حازم عمر علي سؤال الخليج 365 بشأن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مؤتمر الحملة الانتخابية الثالث للمرشح الرئاسي لسباق 2024. وقال المرشح الرئاسي حازم عمر إن الديمقراطية مسار وليست قرارا لذلك يجب المشاركة في الانتخابات، لان المشاركة في الانتخابات يدعم الديمقراطية" مضيفا:" انزل وقول رايك والله ما هزعل لو نزلت واختارت غيري". وتابع :" لن ازعل لو نزلت الانتخابات ومختطرتش حازم عمر لكن يجب علينا جميعا الارتقاء بمعايير الديمقراطي ". ويعد هذا مؤتمر حملة المرشح الرئاسى حازم عمر الثالث، ويعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات. ويعقد المؤتمر وسط حضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

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