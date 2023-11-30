شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعقد مؤتمرا لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، بمدينة النوبارية في بالبحيرة.

شارك في المؤتمر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية، وأمناء الأمانة بمحافظات البحيرة والأسكندرية ومطروح.

أكد النائب هشام الحصري، أمين الزراعة والموارد المائية بالمركزية، أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وتحلية مياه البحر والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياة الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الزراعية، ما يعد طفرة كبيرة نحو إكتفاء مصر ذاتياً من الزراعات الاستراتيجية.

وخلال كلمته أستعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، إنجازات الدولة في مجال الزراعة بالمحافظة، مؤكداً ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة ودعم المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أوضح النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الزراعة والموارد الملئية المركزية، ضرورة توعية المواطنين بحجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

ودعا النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، عضو مجلس النواب المواطنين للمشاركة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.