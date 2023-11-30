شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يشكل لجنة عليا لرصد وتقييم تغطية الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة قرار رقم 25 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامى لتغطية الانتخابات الرئاسية مصر 2024 برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين.

وتضم اللجنة في عضويتها نخبة متميزة من أساتذة الإعلام وخبرائه، وهم التالى أسماؤهم:

1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية

2.د / هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر

3. د / رضا عبد الواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر

4. د / سامى الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة

5. د / هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس

6. د / أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة

7. د / حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا

8. د / أمانى فهمى – عميد كلية الإعلام ب(msa)

9. د/ خالد عبد الجواد – عميد شعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

10. د/عمرو الليثي – خبير إعلامي ومقدم برامج

11. أ/ نشأت الديهي – خبير إعلامي ومقدم برامج

12. ا/ عبد الفتاح حسن – رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق

13. ا / سامح الشوادى – مخرج وخبير إعلامى

14. ا/ محمد عبده – خبير إعلامي ومذيع النشرات والبرامج السياسية

15. ا/ نهى توفيق – خبير إعلامى ومذيع النشرات والبرامج السياسية

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة، بالإضافة إلى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الإعلام الأكاديمى والتطبيقى، وهذا ينعكس إيجابيا ومهنيا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.