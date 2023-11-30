شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات "الحرية المصري" خلال مؤتمر جماهيرى يدعون للاحتشاد فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الحرية المصري مؤتمرا جماهيريا بمحافظة القاهرة، برئاسة جلال الزغاط، أمين المحافظة، مع لفيف من أهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية "٢٠٢٤ - ٢٠٣٠"، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان لمصر، في وقت واجهت فيه الدولة مصير الانهيار، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية.

كما تقدم "ممدوح" بدعوة لجميع قيادات الحزب بدعوة الناخبين والاصطفاف خلف القيادة السياسية وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما تتطلبه تلك المرحلة من قائد له رؤية يواجه تلك التحديات الخطرة التي تحاك بمصر.

وأشار رئيس الحزب إلى أن غرفة العمليات المركزية التى شكلها الحزب؛ تتواصل بشكل مستمر مع رؤساء وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج؛ لحث المصريين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ وتذليل جميع العقبات فى هذا السياق؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة لتسهيل العملية الانتخابية؛ وتهيئة الأجواء أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة حيث تقف مؤسسات الدولة على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، فضلا عن إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

وقال النائب محمد الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر تشهد مرحلة غاية فى الصعوبة تتطلب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على ضرورة التواجد أمام مقرات اللجان الانتخابية يومي ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر.

فيما وجه النائب معتز محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية كبري للشعب المصري العظيم، الذي تحمل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر، بفضل التفافهم خلف الرئيس السيسي، قائلا "نحن ننتخب الأمن القومي المصري...فمصر نجت من مخططات التقسيم والفتنة نتيجة التماسك الشعبي القوي والالتفاف خلف القيادة السياسية".

وأضاف "محمود" أن مصر تعرضت لضغوط خارجية وهجمات شرسة، ولكنها وقفت صامدة وبقوة اتجاه ذلك، وهي القادرة على حماية مصر تجاه تلك المخططات.

ومن جانبه قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري الأمين العام، إن النزول والاحتشاد أمام الصناديق يبعث رسالة للعالم بأن الرئيس والقائد القادم خلفه شعب وليس مجرد ناخبين، كما أنها تؤكد على أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة قادمة صك اعتراف وتأمين للإنجازات والمكتسبات خلال الفترة السابقة.

وأضاف "مهنى" أن مصر حققت إنجازا مضاعفا على مستوى القضية الفلسطينية في تنفيذ الهدنة ومدها، قائلا: "هذا يجيب لنا لماذا نحن هنا اليوم لدعم الرئيس السيسي.. باعتباره قائد هذه المرحلة ولديه من الخبرة السياسية والعسكرية ما يلزم لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي".

وأشار "مهنى" خلال كلمته بمؤتمر الحزب بالقاهرة إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو ينقذ مصر من مكائد صراعات، وجنب البلاد الكثير من الجروب، وعلى صعيد آخر هناك إنجازات ملموسة وواضحة من الصعيد لسيناء والعلمين الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، غير المشروعات الشبابية والسكنية وغيرها، "فنحن بدعمنا للرئيس.. ندعم مشروع وطني".

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الشعب المصري بالتواجد أمام اللجان في الاستحقاق الرئاسي القادم، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر واجب وطني لدعم مصر أمام العالم، وأن كل أب وأم عليهم أخذ ابنائهم لهذا الاستحقاق لتنشئتهم على معنى المشاركة الإيجابية والابداء بالرآي وصنع القرار.

كما استعرض جلال الزغاط، أمين العاصمة لحزب الحرية المصرى، إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العشر سنوات الماضية ومدى التقدم الذى تم فى البنية التحتية بمصر وتطوير المناطق العشوائية إلى مناطق آدمية ومتطورة، موضحا أن مصر شهدت طفرة على كافة الجوانب والمجالات وكذلك على مستوى العلاقات الخارجية ودور مصر فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير القسري.

وشدد "الزغاط"، خلال كلمته فى المؤتمر الشعبي الحاشد لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، على ضرورة حث الناخبين والنزول للمشاركة فى التصويت أيام الانتخابات الرئاسية.

فيما قال اللواء عبد الرحمن راشد، أمين الحزب بالقليوبية، إن مصر تشهد انتخابات رئاسية بصورة متنوعة من تيارات سياسية مختلفة، وهو ما يؤكد مدى النمو والتقدم السياسي التى تشهده البلاد من تحول ديمقراطي فى الفترة الحالية .

وأضاف "راشد"، أن التحول الديمقراطي السياسي يتطلبه مشاركه سياسية ويتحقق ذلك أمام مقرات اللجان الانتخابية لانتخاب رئيس مصر والذي أخرج مصر من حافة الهوية، وانقذها من مخططات التفكك والتدمير .

وشدد يوسف خطاب، أمين الحزب بالجيزة، على ضرورة توعية الناخبين بالمشاركة والنزول أمام اللجان الانتخابية يوم ١٠ و١١ و١٢، لانتخاب رئيس مصر،

وقال أحمد إدريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، إن الشعب المصري شعب واعي ويقف خلف قيادته ويدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة ومسار البناء والتنمية فى مصر، مؤكدا مصر ستقدم ملحمة قوية للخروج أمام اللجان الانتخابية.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد لحزب الحرية المصرى، إن أمانة العاصمة لها دور خاص بالحزب ولذلك عليها دور كبير فى الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية بالآلاف، وتوجيه رسالة للعالم اجمع، إننا قادرين وصامدين، ونقف بقوة خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات

جاء هذا بحضور الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد بيومى، الأمين العام المساعد، والنائب يوسف خطاب، أمين محافظة الجيزة، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين محافظة القليوبية، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة.