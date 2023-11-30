شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يحتشدون فى مؤتمر مستقبل وطن بقنا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة قفط جنوب قنا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والآلاف من المواطنين بمختلف الفئات الشبابية وكبار السن.

وعرض المؤتمر عددا من المشروعات التي حدثت في مصر بالسنوات الأخيرة، والتي منها مشروع حياة كريمة أكبر مشروع شمل مشروعات بكل أماكن مصر، ومنها صعيد مصر والتى غيرت الحياة.