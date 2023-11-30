شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"مصر أكتوبر": المشاركة الانتخابية تزيد الوعى والانتماء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد حلمى، القيادى بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة الانتخابية لها آثار إيجابية كبيرة ومهمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع، وحتى على مستوى العالمى، مشيرا إلى أن المشاركة تزيد من الوعى والانتماء الوطنى وتنمى الشعور بالكرامة والقيمة، خلاف أنها حق دستوري كفله الدستور والقانون لكل مواطن.

وشدد "حلمى" في تصريحات صحفية له اليوم، على أهمية المشاركة الانتخابية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية خاصة أنه تم قطع أشواط كبيرة فى هذا الأمر خلال السنوات الماضية؛ ويجعلنا نستكمل استراتيجية الجمهورية الجديدة التى بدأنا فى تنفيذها لبناء الدولة والإنسان معا.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلي أن المشاركة الانتخابية تزيد وتعزز من الوحدة الوطنية والتضامن والتكافل الاجتماعى، وترفع مستوى الوعي السياسي فى المجتمع ما يؤثر بالإيجاب على الحياة السياسية ككل، وتزداد حيوتها وتساهم فى صلابة الجسد السياسى فى المجتمع.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن المشاركة الانتخابية الكبيرة تعمل على تعزيز صورة مصر أمام العالم وتعزز من احترام العالم لنا، وتغلق الطرق والأبواب أمام المتآمرين للصيد فى الماء العكر بتشويه صورة الدولة أو منح الدول مدعية الديمقراطية فرصة وذريعة لمهاجمة مصر واتهامها بأنها غير ديمقراطية، وتوظيف هذا لخدمة مصالحهم وأجندتهم الخاصة.