شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن فى الإسماعيلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في شارع المعاهدة فى وسط مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

شارك في المؤتمر النائب حماد موسى أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، والنواب أحمد عثمان وأحمد دندش وسامى هاشم وأحمد البعلى وسامى سليم، والنائب عصام منسى أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسماعيلية وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحى ورموز وشيوخ وعواقل القبائل المصرية بالمحافظة العمد والمشايخ والشيخ محمود الشحات.

كما حضر المؤتمر مسؤلى الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإسماعيلية.