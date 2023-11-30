أكرم القصاص: التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة متوازنة وفرصة لكل المرشحين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، أن التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة متوازنة بشكل كبير وفرصة لكل المرشحين، مشيدا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى تقديم 90 دقيقة مجانية للمرشحين الأربعة في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنها مبادرة مهمة.

وشدد أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مسيرة وطن" على القناة الفضائية المصرية، على أهمية فكرة المساواة بين المرشحين وعدالة الفرص، مؤكدا أن الإعلام المصرى كان متوازنا للغاية خلال التعامل مع الاستحقاق الدستورى المهم وحقق فصل خلال هذه المرحلة، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بشفافية.

وتابع: "في فرصة في الإعلام للمرشحين وندوات ولقاءات مختلفة وفي تغطية في المواقع والصحف ومتابعة أخبار المرشحين"، مشيرا إلى أن الأحداث في غزة سحبت الاهتمام ولكن كانت كاشفة عن أهمية المشاركة في الانتخابات حيث رأى المواطنين الدولة تسير في طريق صحيح ولكن لابد من المشاركة.

واستكمل: "انتخابات الرئاسة تجربة بعد فترة صعبة ودى أهم تجربة خلال السنوات الماضية ويجب أن ننظر خلفنا، ونشوف حجم التحولات والدول اللى تساقطت حولنا والمخططات اللي بنعديها كأننا بنعدي حقول ألغام، ونجحت الدولة بالشعب المصري في العبور من هذه الأزمات وهذا بناء على وعي المصريين الكبيرة رغم الشائعات.