افاد مصدران أمنيان إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون في هجوم بقنبلتين على جانب الطريق وإطلاق نار على مركبة ورجال إنقاذ في محافظة ديالى بشرق العراق مساء اليوم الخميس.
وأضاف المصدران أن الهجوم الذي وقع قرب بلدة العمرانية استهدف أقارب نائب محلي ونفذ بقنبلتين على الطريق ونيران قناصة أطلقها مهاجمون مجهولون. ولم يقدم المصدران المزيد من التفاصيل حول الدوافع المحتملة للهجوم.
وفرضت قوات الأمن حظر التجول في المنطقة عقب الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 10 واصابة 14 على الأقل في هجوم بقنبلتين في محافظة ديالى العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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