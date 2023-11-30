الهلال الأحمر الفلسطيني: المؤسسات الدولية ترفض إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "المؤسسات الدولية ترفض إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة"، موضحا أنه منذ "بداية الهدنة 24/11 وحتى مساء أمس، استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 1132 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح".
من جهتها، اشارت حكومة غزة الى إن "القطاع بحاجة إلى إدخال 1000 شاحنة يوميا تحمل المساعدات والإمدادات المطلوبة والفاعلة، وعلى رأسها الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة وذات الأولوية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمستلزمات الأساسية".
يشار إلى أنه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، كان متوسط حاجة القطاع من السلع يبلغ 500 شاحنة يوميا، إلى جانب الحاجة اليومية لـ400 ألف لتر من الوقود.
وفرضت إسرائيل على قطاع غزة، حظرا خانقا تضمن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل القصف المستمر منذ 7 تشرين الاول الماضي.
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