معوض: ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها

اعتبر رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، انه "ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها والامر يتطلب ان يبقى قائدها على رأسها مهما كان اسمه". ورأى أن "التيار الوطني الحر يتحمل مسؤولية كل ما وصلنا إليه".
واكد ان "الشعب الفلسطيني ضحية حتى من قبل 7 تشرين والمفتاح الأساسي للإستقرار في المنطقة هو إعطاء هذا الشعب حقوقه عبر حل الدولتين".
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