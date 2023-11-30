بركة: التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ازداد بوتيرة واسعة بسبب عملية طوفان الأقصى

لفت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" علي بركة إلى أن "التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ازداد بوتيرة واسعة بسبب عملية طوفان الأقصى وصمود الشعب الفلسطيني وتضحيات المجاهدين"، مشيرا الى ان "الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، يقفون اليوم إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال واستعادة الأرض والمقدسات".

وأكد خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين نظمتها إدارة مدرسة الشيخ الراحل عبد الناصر جبري في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن "أرض فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها، هي أرض فلسطينية خالصة ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال الصهيوني الغاصب عليها، ومسؤولية تحريرها تشترك فيها أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم"، موضحا ان "إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني للتأكيد أن شعبنا يواجه الاحتلال وأن المقاومة هي الأمل في التحرير".