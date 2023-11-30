سرور: انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة يعود الى انخفاض سعر طن المازوت

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور في بيان، أن "انخفاض سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية في ظل استقرار سعر صرف الدولار، يعود لأنخفاض سعر طن المازوت، ليصبح سعر ربطة الخبز 45000 ليرة لبنانية زنة 800 غرام، بعد أن كانت 47000 ليرة لبنانية"، وقال: "بعد رفع الصوت لتأمين ستوكات من القمح نستطيع القول انه اصبح لدينا مخزون من القمح المدعوم لشهرين ونصف، وهذا أمر أيجابي يقطع الطريق على أي أحتكار او أزمة للخبز، لا بل ينفي أي وجود لهما".

وطالب "رئيس الحكومة والمجلس النيابي وكل الاحزاب، التحرك عبر علاقاتهم الدولية لأعادة إعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس وصيدا، حتى يتسنى للبنان أن يكون لديه مخزون من القمح والحبوب لمدة 6 أشهر".

وشكر لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام "مساعيه لبناء الاهراءات، سواء عبر رفعه الصوت أو فتح الاتصالات مع بعض الدول لهذه الغاية، كما رأيناه يتلقى وعدا من دولة قطر التي أعلنت عن تأمين النقص الموجود في الكهرباء عبر بناء معامل في لبنان، بالتعاون مع شركة توتال، وكان ذلك حين قام بزيارة عمل الى دولة قطر".