انت الان تتابع خبر النجف.. اعتقال أهم المتاجرين بالمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في النجف، الخميس، عن اعتقال أهم المتاجرين بالمخدرات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مديرية مكافحة مخدرات النجف بالاشتراك مع مديرية استخبارات وأمن النجف التابعة لوزارة الدفاع تلقي القبض على اهم المتاجرين بالمخدرات في الكوفة".

وأضاف البيان أنه "بعد مقاومة وسحب صاعق رمانة يدوية تم السيطرة على المتهمين من قبل المفرزة والتمكن من إعادة صاعق الرمانة وإلقاء القبض عليه مع شريكه"، مؤكداً "ضبط "بحوزتهما ما يقارب المئة غرام كريستال 110 حبة كبتاجون وادوات تعاطي وميزان ورمانة هجومية ومسدس".