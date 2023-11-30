شقيقة كيم جونغ أون تردّ على انتقادات بشأن إطلاق قمر اصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - ردت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس، على انتقتادات وجهت إلى بلادها بسبب إطلاقها قمرا اصطناعيا.

ورفضت كيم يو جونغ إدانة المجتمع الدولي لإطلاق بيونغ يانغ مؤخرا قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس.

واعتبرت كيم أن بلدها لن يتخلى أبدا عن برنامجه الفضائي.جاءت تصريحاتها عقب جلسة لمجلس الأمن الاثنين ناقش فيها إطلاق كوريا الشمالية في 21 نوفمبر قمرا اصطناعيا عسكريا تجسسيا.

خلال الجلسة، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة إن قرارات الهيئة الدولية "تحظر صراحة" على بيونغ يانغ إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية.

تحظر قرارات متعاقبة للأمم المتحدة، على كوريا الشمالية المسلحة نوويا، إجراء اختبارات باستخدام التكنولوجيا البالستية، ويشير محللون إلى تداخل تكنولوجي كبير بين قدرات الإطلاق الفضائية وتطوير الصواريخ البالستية.

وأكدت كيم يو جونغ، في بيان مكتوب بالإنجليزية، أن كوريا الشمالية "لن تجلس أبدا وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة" لطرح "سيادتها" على "جدول أعمال مفاوضات"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بتطوير الأقمار الاصطناعية.

وأضافت أن كوريا الشمالية "ستواصل ممارسة حقوقها السيادية دون قيود في المستقبل".