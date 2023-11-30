مكافحة المخدرات السعودية تعلن نتائج القبول المبدئي على رتب عسكرية محددة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مكافحة المخدرات محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرتب العسكرية التي كان تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، أنه تم إعلان نتائج القبول المبدئي على رتبة (جندي أول - جندي) للرجال.

ودعت الإدارة المتقدمين للإطلاع على نتيجة وطلبات القبول عبر الدخول إلى منصة (أبشر - توظيف) وذلك عبر الرابط التالي.. https://jobs.sa .

مكافحة المخدرات السعودية..شروط القبول على رتبة جندي أول وجندي

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائفها ومنها:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

- ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

- اجتياز المتقدم كافة اجراءات واختبارات القبول.

- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

- توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.