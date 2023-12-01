مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة فى الدقهلية.. ووالده يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لفظ شاب فى العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بانخفاض فى درجة الوعي وانخفاض ضغط الدم إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول "م.م"، 34 عاما، لا يعمل- ومقيم شارع محمد فتحي مدينة المنصورة مصابا باضطراب بدرجة الوعي وانخفاض بضغط الدم وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبسؤال والد المتوفى، أقر أن نجله يتعاطى المواد المخدرة فضلا عن عثوره على سرنجة مدممة بجانبه ووجود آثار وخذ باليد، مرجحا وفاته نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 11208 إداري قسم شرطة أول المنصورة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.