صور.. ضباط الشرطة يحتفلون باليوم العالمي لذوي الهمم مع طلاب المدارس الفكرية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية لطلاب المدارس الفكرية بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء، احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم، وتوزيع الهدايا عليهم.

وشارك عدد من الضباط الأطفال خلال الاحتفالية التي تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة، بهدف رسم البسمة على وجوه هذه الفئة، وإشعارهم بأنهم مرغوبين ولديهم القدرة على الانغماس في المجتمع، والتأثر به والتأثير فيه.

وتحرص وزارة الداخلية كل عام على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم، بتنظيم احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الهمم، بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن وتقديم التهنئة لهم، وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية والاتجاه نحو تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات المختلفة.