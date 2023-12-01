"المرأة تقود".. محافظ أسوان يكرم 90 قيادة نسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 90 سيدة من القيادات النسائية ضمن الفعاليات الختامية للمرحلة الخامسة لبرنامج التدريبي "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي جرى على مدار أسبوعين بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز محافظة أسوان للتنمية المستدامة والتدريب.

وأشاد اللواء أشرف عطية بدور المرأة الرئيس بالمجتمع باعتبارها الشريك الأساسي في كافة عمليات التنمية والتطوير الجارية بمختلف قطاعات العمل، حيث أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة يأتي ضمن أولويات الأجندة التنفيذية

وتابع المحافظ: المرأة حققت المراكز الأولى فى العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولى بفضل جهودها، والتى كان آخرها حصول المحافظة على المركز الأول فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضى عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة فى المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 28" بدولة الإمارات.

من جانبه وجه متدربو الأكاديمية شكرهم لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذي قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبي، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى.

وفي ختام الفعاليات أهدى محافظ أسوان الدروع لمتدربي الأكاديمية الوطنية تقديراً للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة سيدات أسوان.