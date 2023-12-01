غدًا.. مؤتمر جماهيري بمركز شباب ابن العاص بالشرقية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

تشهد قرية ابن العاص مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، غدًا الجمعة، تنظيم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الثالثة عصرا، بمركز القرية.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من القيادات الحزبية والسياسية، والشخصيات العامة بمركز ومدينة كفر صقر، ويشرف على تنظيمه أمانة حزب مستقبل وطن بكفر صقر، بالتعاون مع مركز شباب ابن العاص.

وأكد النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ عن مركز كفر صقر، أن حزب مستقبل وطن حريص علي تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف قري ونجوع مركز كفر صقر، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح هاشم أنه شارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات التي عكست وجود حالة من الإقبال الشعبي على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه حقق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات.

من جانبه أكد أسامة زكريا النادي، أمين حزب مستقبل وطن بكفر صقر، أن المؤتمر الذي يعقده الحزب بالتعاون مع مركز شباب ابن العاص، يهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأوضح "النادي" أن أمانة الحزب عقدت مؤتمرًا ولقاءات عديدة في مختلف الوحدات المحلية بمركز كفر صقر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، الذين أكدوا دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي.