القبض على طبيب يستقطب الرجال جنسيًا في المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة في منطقة شرق الدلتا، اليوم الخميس، القبض على طبيب بيطري في العقد الرابع من عمره، حال تواجده بشارع البحر الأعظم في نطاق قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، بتهمة إنشاء حساب عبر تطبيق إلكتروني يستخدم لاستقطاب الشواذ جنسيًا، ومحاولته استقطاب أحدهم للممارسة المحرمة.

وردت معلومات إلى رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة حول المذكور "م.س.م" 43 عامًا - طبيب بيطري، مقيم بمدينة المنصورة، يستخدم تطبيق "جريندر" لاستقطاب الرجال لممارسة الشذوذ.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل حملة أمنية، ألقت القبض على المتحرى عنه حال تواجده بشارع البحر الأعظم في مدينة المنصورة، أثناء انتظاره أحد الأشخاص، الذي تواصل معه عبر التطبيق.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر بذلك المحضر رقم 13355 جنح قسم ثان المنصورة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.