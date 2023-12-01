الصليب الأحمر يتسلم 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة من تبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر بدأ تسلم عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ضمن الدفعة السابعة.

وحسبما قالت قناة الجزيرة مباشر، فإن كتائب القسام تسلم 6 محتجزين إسرائيليين، وتستكمل بذلك الدفعة السابعة بعد تسليمها محتجزتين الخميس.

ونقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين قولهم، إن الوسطاء يعملون حاليا على المرحلة التالية من الوقف المؤقت للعمليات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وتابعت فايننشال تايمز عن مسؤولين، أن الوسطاء يسعون إلى الحصول على يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الخميس، إن إسرائيل رفضت تسلم سبع محتجزين من النساء والأطفال وجثث ثلاثة آخرين قالت الحركة إنهم قتلوا بسبب القصف الإسرائيلي للقطاع مقابل تمديد الهدنة المؤقتة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الحركة في بيان إن الرفض الإسرائيلي جاء "رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة" المتفق عليها.

وأعلنت قطر الخميس تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل ليوم إضافي حتى الجمعة. وجاء الإعلان قبل دقائق على انتهاء مدة الهدنة حيث أجرى الوسطاء جهودا مكثفة في اللحظات الأخيرة لتمديدها.