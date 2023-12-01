شكرا لقرائتكم خبر عن "انزل شارك فى الانتخابات الرئاسية" النائب فريدى البياضى: لا تتنازل عن حقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، جموع المصريين للمشاركة الايجابية في الأنتخابات الرئاسية 2024 والتي تنطلق الجمعة المُوافق 1 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج وتستمر حتى 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر، مشيرا إلي أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ليس واجب فقط بل هو حق للمواطن.

وقال " البياضي" في تصريحات خاصة لليوم السابع، " الناس اللي بتقولك رأيك مش هيفرق، في دعوتهم هذه تزوير لارادة الناخب، لابد أن تنزل وتشارك بإيجابية، ولدينا إشراف قضائي علي الإنتخابات ونحن نثق في هذا الإشراف وفي القضاة المصريين".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صوت المواطن في الصندوق الانتخابي مهم، حيث يعطي ثقل للمرشح الذي يدعمه، وعلي الجميع الأ يستمعوا لأي دعوات للتقليل من أهميه مشاركتهم الفاعلة، قائلا : " لا تتنازل عن حقك، صوتك مؤثر".

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.