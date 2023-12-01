امين سلام: التحدي عندي هو تغيير النمط القديم الذي نعمل به وترك الامور سائبة كما يحصل في القطاع المصرفي

اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى اننا "نلعب دوراً لإعادة إحياء العلاقات بين لبنان والدول العربية، وربما لأنني التقيت عدداً كبيراً من المسؤولين في قطر فُهمت هنا كأنني تخطيت صلاحياتي".

واوضح سلام في حديث تلفزيوني، بانه "لا يريدون في البلد مَن يعمل بطريقة مختلفة كمحاسبة شركة تأمين كبيرة مخالفة للقوانين وعليها مستحقات بملايين الدولارات إنما المطلوب مني "غض النظر"، وانا لم أقبل أن أغض النظر عن الوضع المالي لإحدى شركات التأمين كما طُلب منّي ولم يُطلب تحريك النيابة العامة بحقّي، والتحدي عندي هو تغيير النمط القديم الذي نعمل به وترك الامور سائبة كما يحصل في القطاع المصرفي".

واوضح بان "رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب منّه أن يذهب بملف شركة التأمين الى النيابة العامة المالية، والشخص الموقوف في القضية مظلوم وهناك محاولات لتغطية هذه الشركة".