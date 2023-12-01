الرئيس الإسرائيلي يلتقي نظيره الإماراتي ويطالبه باستخدام ثقله الدبلوماسي لإعادة الاسرى لدى حماس

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الموجود في دبي لحضور مؤتمر الامم المتحدة للمناخ كوب 28، نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في إطار جهود إسرائيل لتأمين عودة المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وبحسب مكتبه ، طلب هرتسوغ من رئيس الإمارات استخدام كل ثقله الدبلوماسي للمساعدة في إعادة هؤلاء، بينما أكد بن زايد على الحاجة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.