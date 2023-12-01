اعتبرت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، إن "ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أميركا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان".
ولفت البيان، الى انه "إذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".
كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الإسلامية بالعراق: نعلن استعدادنا لتصعيد العمليات داخل العراق وخارجه إذا ما استمر العدوان على غزة أو لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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