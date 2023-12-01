البيت الابيض: سندعم إسرائيل إذا قررت استئناف الهجوم على غزة ولا ندعم وقفا دائما للنار مع حماس

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن "الولايات المتحدة لا تدعم فكرة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، موضحا اننا "نحن لا نؤيد وقفا دائما لإطلاق النار في هذا الوقت. نحن نؤيد فكرة الهدنة الإنسانية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ترغب في تمديد الاتفاق الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية لوقف مؤقت للأعمال القتالية إذا تم التوصل إلى اتفاق مناسب بين الطرفين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. قائلا: "عندما يتخذون هذا القرار، سيستمرون في تلقي الدعم الأميركي"، مؤكدا أن الدعم العسكري سيستمر".

وافت الى اننا "ما زلنا نعتقد أن لدى إسرائيل الحق في ملاحقة حماس وسنستمر في دعمهم".

وتجري حاليا مفاوضات مكثفة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي ينتهي صباح غد الجمعة، عبر الوسيط القطري.